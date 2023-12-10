Москва, 10 декабря, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Россия стала сильнее, чем была до начала конфликта на Украине, заявил 10 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Савостьянов/ТАСС Сергей Лавров

Таков главный результат начатого США противостояния, подчеркнул министр.

«Результат войны против России, начатой США руками Украины, уже виден. Вы упомянули расширение НАТО, но главным результатом для нас и, кстати, для других, кто почувствует это позже, является то, что Россия уже стала намного сильнее, чем она была до этих событий», — сказал Лавров в ходе выступления в онлайн-формате в рамках Дохийского форума.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент России Владимир Путин в ходе общения с военнослужащими после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» 8 декабря заявил, что оборонная промышленность России набирает обороты. Объёмы производства увеличились «в разы», и хотя «ещё не всего хватает», работа ведётся всё более грамотно, отметил глава государства.

Также президент отметил, что у России, в отличие от Украины, есть будущее. У Украины нет ни собственной базы, ни своей идеологии, ни промышленности, ни денег, а без всего этого будущего быть не может, подчеркнул глава государства.

Западные политики и обозреватели западных СМИ в последние недели всё чаще говорят и пишут о том, что Россия одерживает победу в конфликте на Украине, а поражение ВСУ и крах киевского режима предрешены.

Стратегия Владимира Путина в конфликте на Украине доказала свою эффективность, отмечали, в частности, обозреватели американского издания Hill. Спустя почти два года после начала конфликта Украина сталкивается с огромными проблемами, в то время как стратегия президента России, направленная на ожидание, пока западные союзники Киева «сломаются», работает, указали авторы.

Сделанное ранее аналогичное заявление Владимира Путина о том, что после начала спецоперации на Украине Россия стала сильнее, правдиво, отмечала в своей публикации внешнеполитический обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Энн Дорит Бой. Когда Путин утверждал, что военная операция идёт по плану, многие посчитали эти слова «пропагандой», но теперь приходится признать, что у России всё хорошо, а вот киевский режим опасается начала российского наступления, добавила журналистка.