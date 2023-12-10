Донецк, 10 декабря, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Погодные условия осложнили и так непростую жизнь мирного населения Донецка. Прошедший дождь и последующие заморозки превратили улицы города в настоящий каток, по которому жителям приходится бежать в укрытия во время обстрелов ВСУ. Об этом 10 декабря сообщил корреспондент ИА Регнум.

Дарья Драй ИА Регнум

«Люди падают на дорогах, особенно во дворах», — сказал он.

При этом подъезды в домах открыты, чтобы люди имели возможность спрятаться во время обстрелов. Даже отключены кодовые домофоны, чего раньше не было.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря ракетному обстрелу со стороны Украины подвергся Будённовский район в юго-восточной части Донецка, украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО. Также сообщалось о трёх обстрелах со стороны ВСУ с применением снарядов натовского калибра 155 мм, зафиксированных с начала суток, всего было выпущено восемь снарядов.

9 декабря в Донецке семь мирных жителей были ранены в результате сброса взрывных устройств с украинских дронов. По данным ИА Регнум, ВСУ целенаправленно высматривают скопления мирных жителей, а затем атакую с беспилотников.