Нью-Йорк, США, 10 декабря, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп, в случае избрания президентом в 2024 году, может выйти из НАТО, тем самым развалив альянс. Об этом говорится в статье американской газеты The New York Times (NYT).

Кадр из видео: Trump White House Archived

Авторы публикации указывают, что Европу тревожит «процесс фундаментальной переоценки цели и мисси НАТО», который обозначил Трамп своей задачей в предвыборной кампании. Кроме того, европейских политиков беспокоит возможное сокращение или полная остановка помощи Украины, а также отдаление Вашингтона от своих союзников в Европе, отметили журналисты.

«В Европе существуют большие опасения, что второе президентство Трампа приведёт к фактическому выводу Соединённых Штатов из НАТО», — написал автор статьи.

По мнению авторов статьи, Трамп, в случае выхода США из Североатлантического альянса, «распотрошит НАТО».

В материале отмечается, что у европейских политиков нет понимания, каким-образом строить отношения с Трампом, в случае его избрания, кроме как опять льстить и прибегать к «деловым подношениям».

Трамп и НАТО

Ещё в начале своей предвыборной кампании в 2016 году Трамп не раз критиковал НАТО и несправедливое положение США в альянсе. Тогда Трамп крайне критично высказывался в отношении неравномерного финансирования НАТО со стороны членов альянса. Основное бремя расходов несут на себе США, в то время как союзники предпочитают на этом экономить. Либо страны-участники будут платить, либо они должны выйти из организации, говорил Трамп.

Кроме того, в апреле 2019 года на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Трамп открыто раскритиковал правительство Германии, заявив, что Берлин не платит, «сколько должен».

В конце своего срока Трамп намеревался сократить расходы Соединённых Штатов на выплаты в бюджет НАТО. Отмечалось, что доля США в финансировании Североатлантического альянса должна сократиться с 22% до 16%. В администрации Трамп это объяснили тем, что этих средств хватает на содержание штаб-квартиры НАТО, инвестиции в обеспечение безопасности и ряд совместных с союзниками операций.

Другие опасения

В начале декабряобозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин написал, что Трамп может прекратить поставки вооружения на Украину сразу после своего избрания. По мнению журналиста, в случае прекращения Трампом поставок оружия Киеву заставить украинские власти и союзников вернуть обратно предоставленное вооружение будет сложно.

Перед этим, глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер заявил, что США, если на предстоящих выборах президента победит Трамп, перестанут помогать Украине, и тогда она не сможет противостоять России.

Тогда Хофрайтер добавил, что Евросоюзу нужно перестать полагаться на то, что в США у власти всегда будет только Демократическая партия, и научиться обеспечивать Украину без помощи из-за океана. Многие американские политики уже задаются вопросом, сможет ли ЕС самостоятельно решать проблемы в Европе, отметил депутат.

Более того, в конце ноября появилась информация, что ряд членов Конгресса США опасается, что рассмотрение закона о выделении пакета помощи Украине может быть отложено на период после выборов американского президента в ноябре 2024 года. Говорилось, что часть из этих законодателей опасается, что в случае победы Трампа поддержка Киева может вовсе прекратиться.

Шансы 45-го президента

Как передавало ИА Регнум, Трамп впервые обошёл действующего президента США Джо Байдена по итогам предвыборных опросов. Поддержку ему выразили 47% респондентов, тогда как за Байдена готовы отдать свои голоса только 43% избирателей.

Кроме того, американские избиратели считают, что у экс-президента Трампа больше шансов справиться с палестино-израильским конфликтом, чем у действующего главы государства.