Тель-Авив, Израиль, 10 декабря, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул заседание кабинета министров для беседы с президентом России Владимиром Путиным, пишет 10 декабря израильское агентство Ynet.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Отмечается, что это первый разговор между Путиным и Нетаньяху с 17 октября, когда премьер-министр заявил Путину, что Израиль «не остановится, пока не уничтожит военные и правительственные возможности организации ХАМАС».

Телефонный разговор лидеров двух стран продолжался 50 минут, уточняет агентство.

Более подробной информации не приводится.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября президент России Владимир Путин заявил, что эффективным путём решения конфликта на Ближнем Востоке является создание полноценного палестинского государства.

Он добавил, что Москва в вопросах по ситуации на Ближнем Востоке открыто заявляла и заявляет о своих позиции и взглядах, которые не меняются из года в год.

Кадры, которые публикуют из сектора Газа, ужасающие, на них могут спокойно смотреть только люди с каменным сердцем, подчеркнул Путин.