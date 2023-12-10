Сочи, Краснодарский край, 10 декабря, 2023, 14:43 — ИА Регнум. В Сочи прогнозируется опасность формирования смерчей над морем, все городские службы работают в усиленном режиме, говорится в Telegram-канале администрации города-курорта.

МЧС Краснодарский край

«По прогнозу метеорологов, 10 декабря на участке Магри — Весёлое в Сочи есть опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все городские службы работают в усиленном режиме, жителям и туристам рекомендовали воздержаться от отдыха у воды и оставаться дома.

Как передавало ИА Регнум, ранее в сети появились видеокадры с гигантскими волнами, которые разрушили участки прибрежной железной дороги в Сочи во время шторма 26–27 ноября.

От стихии пострадали Краснодарский край, Крым, Дагестан, Ростовская, Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР. Около 1,9 млн человек оставались без электричества.