Варшава, 10 декабря, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Польша начнёт возвращение к «нормальности» с приходом к власти правительства объединённой оппозиции во главе с бывшим главой Европейского совета Дональдом Туском. Такое мнение высказал лидер фракции «Польша 2050» внутри альянса «Третий путь» Шимон Холовня на поствыборном конгрессе своей партии.

Иван Шилов ИА Регнум

Польская оппозиция под руководством Туска одержала серьёзный успех на парламентских выборах.

По словам Холовня, Туск выйдет перед Сеймом 12 декабря с полным списком состава нового правительства.

Он указал на то, что правящая правая партия «Право и справедливость» не хотела отдавать власть, она дала объединенной оппозиции два месяца, чтобы разрушить единство и украсть радость победы.

«Но сегодня мы здесь, чтобы напомнить себе об этой радости и снова отпраздновать её», — приводит портал слова Холовня.

Он подчеркнул, что 12 декабря для Польши произойдёт один из важных моментов в её истории и начнётся новое путешествие страны.

Как передавало ИА Регнум, прошедшие в парламент Польши по итогам выборов оппозиционные объединения «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» подписали коалиционное соглашение и намерены сформировать правительство. Согласно подписанному соглашению, объединённая оппозиция Польши выдвинет на пост премьер-министра республики Дональда Туска. По его словам, партии договорились «все четыре года работать над благополучием полек и поляков».

Парламентские выборы, которые состоялись в Польше 15 октября, привели к смене власти в стране. После восьми лет правления консервативной партии «Право и справедливость» большинство в Сейме получила оппозиция во главе с либеральной партией «Гражданская платформа».

«Объединённые правые» (под этим коалиционным брендом шла на выборы «Право и справедливость») набрали 35,38% голосов и получили 194 мандата в 460-местном Сейме. Они потеряли большинство в парламенте.