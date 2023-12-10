Москва, 10 декабря, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на херсонском направлении до 60 военных, двое украинских военнослужащих сдались в плен, сообщил 10 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

По его словам, российские подразделения совместно с огнём артиллерии и ударами авиации нанесли поражение противнику в районе населённого пункта Гавриловка Херсонской области.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 60-ти военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Двое украинских военнослужащих сдались в плен», — уточнил представитель российского военного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, по данным Минобороны, в течение минувшей недели подразделения Вооружённых сил России сорвали попытки ВСУ переправить диверсионные группы на левый берег Днепра и острова, было уничтожено до 350 военнослужащих противника и 21 лодка.

Конашенков также рассказал, что за неделю на херсонском направлении российские военные взяли в плен 14 бойцов противника.

Украинский морской пехотинец Максим Мирончук, который добровольно сдался в плен, рассказал о больших потерях киевской армии на левом берегу Днепра в Херсонской области — высаживающихся военных уничтожают целыми взводами.