Воронеж, 10 декабря, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Информация о ранении лётчика в Воронеже, который якобы закрыл собой детей во время стрельбы, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА Регнум

«По данным оперативных служб и правоохранительных органов региона, подобных инцидентов в Воронеже в последнее время не фиксировалось», — говорится в сообщении.

Информация о возможном ранении неизвестным военного лётчика в Воронеже появилась в ряде Telegram-каналов 9 декабря. Сообщалось, что мужчина закрыл собой троих детей, при этом получил тяжёлые ранения. Подробности инцидента при этом не приводились, не было ни видео-, ни фотоматериалов или заявлений очевидцев.

Как уточняет Telegram-канал «Война с фейками. Воронеж», вероятно, данную информацию решили опубликовать целенаправленно.

При этом историю заметили даже в Госдуме. Вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов даже предложил наградить воронежца. Властям Воронежа пришлось повторно отметить, что никаких похожих инцидентов не происходило.