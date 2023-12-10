Москва, 10 декабря, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Россияне смогут увидеть мощный звездопад Геминиды в середине декабря, сообщила пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос» в Telegram-канале.

Алексей Дружинин/РИА Новости

По информации госкорпорации, звездопад-гигант превзойдёт по своим масштабам метеоритный поток Персеиды в августе этого года и пройдёт в ночь с 13 на 17 декабря.

Эксперты уточнили, что Геминиды уникальны тем, что поток из метеоритов образован не от кометы, а от астероида Фаэтон. Кроме того, скорость движения метеоров относительно невысокая, около 35 км/с, когда обычно она составляет от 70 км/с.

«Поток действует по 17 декабря, а пик активности приходится в ночь с 13 на 14 декабря. В этом году видимость Геминид благоприятная, так как диск полной Луны не мешает своей засветкой наблюдениям. По прогнозам ожидается до 150 метеоров в час! Наблюдать «звездопад» лучше после 22:00 по московскому времени», — добавили в пресс-службе.

Метеоритный поток Геминиды — это ежегодный поток метеоритов, который считается одним из самых ярких и активным в северном полушарии планеты. По мнению астрономов, его интенсивность связана с тем, что мелкие частицы астероида Фаэтон не летят навстречу Земле, а как бы «догоняют» её.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 17 на 18 ноября жители Москвы, Самары, Краснодара могли наблюдать метеоритный поток Леониды. Тогда в небе можно было разглядеть около 15–20 метеоров за час в зените. Этот метеорный поток известен более 3800 лет и назван по имени созвездия Лев.

Перед этим, в августе 2023 года, жители северной и центральной частей России могли наблюдать за звездопадам Персеиды. Тогда максимальная интенсивность составила от 100−150 падающих звёзд в час.