Санкт-Петербург, 10 декабря, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Авиакомпании Georgian Airways запустила 10 декабря первые рейсы по маршруту Тбилиси — Санкт-Петербург — Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково).

Leonid Faerberg/Global Look Press

«Авиакомпания Georgian Airways сегодня приступила к выполнению рейсов по маршруту Тбилиси — Санкт-Петербург — Тбилиси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы из Пулково в Тбилиси будут выполняться по средам и воскресеньям на самолётах Boeing 737.

Благодаря удобным стыковкам в тбилисском аэропорту путешественники могут открыть для себя более десяти международных направлений, среди которых Берлин, Мюнхен, Вена, Париж, Ницца и Ларнака, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 10 мая 2023 года отменил запрет на прямое авиасообщение с Грузией, действовавший с июня 2019 года. Несмотря на призывы Евросоюза и протесты, которые устраивала оппозиция, грузинская компания Georgian Airways и российские авиаперевозчики «Азимут» и Red Wings получили разрешения на рейсы по маршруту Москва — Тбилиси. Первый после возобновления авиасообщения самолёт из Москвы приземлился в Тбилиси 19 мая.

Директор четвёртого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар заявил, что западные страны из-за подвижек в российско-грузинском диалоге оказывают неприкрытое давление на Тбилиси. По словам дипломата, попытки экстерриториального применения нелегитимных антироссийских санкций рассматриваются как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и их отношения с третьими странами.