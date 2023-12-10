Москва, 10 декабря, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание Сербии, что странам — членам Евросоюза приходится бороться за сохранение своей идентичности. Об этом она написала в своём Telegram-канале, комментируя слова вице-премьера, министра обороны Сербии Милоша Вучевича о том, что Сербия должна стать полноправным членом ЕС.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Только вся проблема в том, что в ЕС берут исключительно по признаку генномодифированного национального сознания», — написала Захарова.

Она призвала обратить внимание на Венгрию и Польшу, которые, будучи полноправными членами Европейского союза, вынуждены буквально сражаться за сохранение своей собственной идентичности.

«Арбитражи, суды, даже внутренние санкции — и это при том, что они члены НАТО и стабильно голосуют за незаконные антироссийские санкции. Ну и не надо сбрасывать со счетов западное коварство: обещают много, а добившись своего, не выполняют ничего», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич в интервью изданию Politika заявил, что республика продолжит работать в направлении членства в Евросоюзе, но не собирается отказываться от своей национальной ДНК и вводить санкции против России.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что Евросоюз больше не может самостоятельно действовать не только на международной арене, но и даже в самой Европе. Он добавил, что почти все страны Евросоюза встали навытяжку перед США с Британией, они послушно начали выполнять их указания не только по поддержке нацистского киевского режима, но вообще любые указания. Медведев добавил, что мечты о Европейском союзе как об одном из столпов миропорядка исчезли как дым, Евросоюз растратил свой международный авторитет посредника в любом конфликте.

Газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного еврочиновника сообщала, что может разразиться политический кризис в Евросоюзе на саммите объединения в середине декабря, на котором лидеры стран содружества должны принять историческое решение о вступлении Украины в объединение и предоставить Киеву финансовую поддержку в размере $50 млрд.

Авторы статьи отметили, что эти планы может разрушить венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он потребовал, чтобы весь политический и финансовый процесс заблокировали до тех пор, пока лидеры не согласятся на пересмотр помощи Киеву.

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в европейское объединение при соблюдении ряда условий.

Премьер-министр Венгрии 18 ноября заявил, что Брюссель принял ошибочное решение начать переговоры о вхождении в Евросоюз с Украиной, так как она совершенно не готова к этому. По его словам, страна находится от ЕС на расстоянии во много световых лет.

Телеканал CNN 14 августа сообщил, что с начала конфликта на Украине США и Евросоюз активно пытались настроить Сербию против России, но им это не удалось, с начала конфликта цели Запада достигнуты не были, Сербия отказалась присоединяться к европейским санкциям против России. Автор статьи указал, что, вопреки ожиданиям западных стран, Сербия не стала ближе к Евросоюзу и НАТО, она не отдалилась от России.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Белград не будет вводить антироссийские санкции настолько долго, насколько сможет.

Сербский лидер отмечал, что практически каждый лидер стран коллективного Запада при встрече требует от него ввести санкции в отношении России. Вучич отметил, что уже привык к этому, что это уже вместо «добрый день», и акцентировал, что Белграду уже больше года удаётся сдерживать натиск и не вводить санкции, хотя давление и ультиматумы не редкость.