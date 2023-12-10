Киев, 10 декабря, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Проживающие в Польше украинцы никак не реагируют на блокировку границы польскими перевозчиками, из-за которой войска Украины не получают грузы с военным оборудованием и медикаментами. Об этом заявил в соцсетях боец ВСУ Игорь Черняк.

Dominika Zarzycka/Global Look Press

Он отметил, что границу со стороны Польши блокируют уже два месяца, на ней застряли грузовики с беспилотниками, комплексами РЭБ и лекарствами, в которых остро нуждаются бойцы ВСУ. За блокаду они каждый день расплачиваются своими жизнями.

«Нет, не деньгами. Мы за это платим нашими жизнями. В прямом смысле жизнями. Десятками, если не сотнями жизней каждый день», — написал Черняк в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он добавил, что в Польше живут около 2 млн украинцев с польским паспортом и ещё 5 млн обладателей «официального статуса» с ограничением лишь в избирательных правах. Эти люди, которые работают в стране и платят налоги, ничего не предпринимают для снятия блокады, хотя те из них, кто живёт во Вроцлаве, «ходили на бой Усика».

Черняк упрекнул живущих украинцев, что они тратят деньги на билеты на бокс, увлекаются шоппингом, «фоточками для соцсетей» и походами «на матчи сборной в вышиванках». При этом они не присоединяются к акциям протеста водителей фур.

Как сообщало ИА Регнум, к утру 10 декабря на границе Украины с Польшей образовалась очередь из 3,5 тыс. грузовиков из-за блокировки польскими перевозчиками контрольно-пропускных пунктов. Польские перевозчики на протяжении нескольких недель блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ. Очередь из грузовиков на польской стороне начинается за 50 км до границы, в ней уже скончались два украинских водителя.