Москва, 10 декабря, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Российский полузащитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Алексей Миранчук в январе может перейти в другой клуб. Об этом 10 декабря заявил агент игрока Вадим Шпинёв.

PAOLO MAGNI/ЕРА/ТАСС Алексей Миранчук

«У меня нет никаких сомнений по Алексею, у него всё будет хорошо. Нам надо декабрь доиграть, и в январе, я думаю, что будет переход», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Он добавил, что, скорее всего, это будет европейский клуб.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В сезоне 2022/23 он играл на правах аренды в «Торино». В текущем сезоне 28-летний футболист провёл за «Аталанту» девять матчей и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря Миранчук отдал голевую передачу в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии против «Милана». Он вышел на поле на 82-й минуте, а на 95-й ассистировал нападающему Луису Мурьелю. Этот гол стал победным.