Берлин, 10 декабря, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Германия в 2023 году сократила импорт газа в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, при этом расходы на закупку топлива остались прежними, передаёт 10 декабря «РИА Новости» со ссылкой на данные статистической службы ФРГ.

Иван Шилов ИА Регнум

Объём закупок в первые девять месяцев 2023 года составил 47,9 млрд кубометров. При этом среднегодовая цена в 2023 году выросла до 0,45 евро в сравнении с 0,18 евро в 2021 году. В итоге при значительном сокращении объёма закупок сумма расходов оказалась сопоставимой (22,2 млрд евро в 2021 году и 21,3 млрд евро в 2023 году).

Как сообщало ИА Регнум ранее, 9 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия якобы сама прекратила экспорт энергоносителей в Европу, и это стало причиной роста цен во всём ЕС, в том числе в Германии, и роста других расходов, в частности, на развитие инфраструктуры по приёму сжиженного природного газа.

Заявления Шольца — «наглая ложь», отметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Власти Германии самостоятельно отказались от закупок газа из России, а теперь вынуждены «изворачиваться и врать», чтобы объяснить гражданам сложное экономическое положение в стране, отметил он.

Россия никогда не перекрывала поставки газа в Европу — они сократились из-за недружественных действий стран Евросоюза, а также санкционного давления, отметил в беседе с ИА Регнум эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Германия ввела внешнее управление над компанией «Газпром Германия», через которую «Газпром» владел своими европейскими «дочками», позиция же России была неизменной: если у неё арестовывают актив, она вводит санкции, напомнил эксперт. Что касается газопровода «Северный поток», то ЕС, а также Великобритания, Канада и США ввели санкции, запрещающие поставку в Россию энергетического оборудования, под которое подпадают турбины, создающие давление в трубе, добавил Юшков.