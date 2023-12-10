Нью-Йорк, США, 10 декабря, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Решение сирийского конфликта требует поднять вопрос о выводе из Сирии Вооружённых сил США и Турции, а также курдских формированиях и санкциях. Об этом 10 декабря заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Иван Шилов ИА Регнум

«Для решения конфликта в Сирии требуется поднять ряд вопросов, в том числе поднять вопрос о выводе турецких и американских войск, вопрос о курдских формированиях, о санкциях», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что новый подход требуется от оппозиции и правительства Сирийской Арабской Республики для решения конфликта, который сегодня «оказался замороженным».

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября в Сирии после ударов ВВС США по приказу президента Джо Байдена по складам с оружием, принадлежащим Корпусу стражей Исламской революции Ирана и связанным с ним группировкам, погибли девять человек.

Глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что по приказу президента Джо Байдена ВВС США нанесли удары по объектам проиранских сил на востоке Сирии.

Сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что США хотят спровоцировать на Ближнем Востоке новые войны, втянуть в палестино-израильский конфликт другие страны.