Москва, 10 декабря, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Значимого роста цен на сосудосуживающие препараты в виде спреев и капель, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на российском рынке не отмечается, сообщила 10 декабря пресс-служба Росздравнадзора.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Как говорится в сообщении, которое передаёт ТАСС, на рынке присутствует огромное количество сосудосуживающих препаратов в форме спреев и капель с разными действующими веществами, такими как ксилометазолин, оксиметазолин и другими. Большая доля из этих препаратов от отечественных производителей, а ряд препаратов, например, с международным непатентованным наименованием ксилометазолин, включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Поэтому цены на них зарегистрированы и регулируются государством.

В Росздравнадзоре подчеркнули, что если конкретная аптека нарушает правила, необоснованно повышая цены на препараты из перечня жизненно важных, это может иметь предусмотренные законом негативные последствия.

Вместе с тем, в ведомстве подтвердили, что цены по отдельным препаратам, которые не входят в перечень жизненно необходимых, могут иметь определённые колебания, однако это не влияет на рынок, потому что эти препараты взаимозаменяемы. При этом в Росздравнадзоре заверили, что, если отдельная аптека необоснованно повышает цены на препараты из перечня жизненно важных, её могут преследовать по закону.

Ранее в СМИ появилась информация, что большинство столичных аптек увеличили цены на спреи в три-четыре раза из-за дефицита, спровоцированного резким сокращением поставок из-за рубежа и сезонного спроса. Так, некоторые спреи теперь стоят не 150–200 рублей, как это было ранее, а 600–900 рублей.

Как предавало ИА Регнум, в июне правительство России расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Он пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжёлыми и хроническими заболеваниями.

Так, в перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырёх медикаментов, в том числе для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Кроме того, новая лекарственная форма — таблетки диспергируемые — добавлена для препарата сапроптерин, а для обезболивающего препарата «Просидол» добавлена форма подъязычных таблеток.