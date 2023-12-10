Париж, 10 декабря, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал» договорились о переходе нападающего Килиана Мбаппе в следующем сезоне. Об этом 10 декабря сообщил портал Sport. fr.

IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press Килиан Мбаппе

По информации издания, за переход Мбаппе ПСЖ может получить от «Реала» денежную компенсацию и бонус, несмотря на соглашение игрока с французским клубом, срок которого истекает летом 2024 года.

Отмечается, что сам 24-летний футболист будет получать зарплату в «Реале» в размере €35 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком мадридской команды.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Мбаппе уведомил руководство «Пари Сен-Жермен» о том, что не хочет продлевать контракт, истекающий в конце следующего сезона. В 2017 году футболист перешёл в ПСЖ из «Монако» на правах аренды, а через год вошёл в состав команды за €180 млн. Эта сделка вошла в число самых дорогих в истории футбола.