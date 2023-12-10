Вашингтон, 10 декабря, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, что в случае победы президента России Владимира Путина Западная Европа окажется под угрозой, абсурдны, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press Ллойд Остин

«Зачем Путину это делать? Никто бы так не поступил. Путин, что бы вы ни говорили о нем, не самоубийца. Все, что он делал, все, что он говорил последние 15 лет, — так это то, что он хочет защитить границы России», — сказал Дэвис.

По его словам, главу российского государства заботит только безопасность собственной страны и поэтому, когда Остин говорит о таких вещах, он либо делает это неискренне, либо не понимает, о чём говорит.

«Не знаю, какой из вариантов верный», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские власти продолжают демонизировать Россию, чтобы и дальше палить деньги своих налогоплательщиков в топке украинского конфликта. Так он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что президенту России Владимиру Путину ни в коем случае нельзя позволить победить, так как после Украины следующей целью якобы станет одна из стран НАТО.

Американские руководители ради оправдания увеличения военных бюджетов рассказывают своим гражданам о вероятности прямого столкновения с Россией, для ядерной державы такая провокация недопустима, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Власти Украины сами себе запретили эти переговоры, отмечал глава государства, напоминая, что весной 2022 года представители Киева парафировали мирное соглашение, но после отвода подразделений ВС РФ от Киева отказались его исполнять.