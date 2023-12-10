Иркутск, 10 декабря, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Прокуратура взяла контроль расследование уголовного дела о поджоге школы в посёлке Хребтовая Иркутской области. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура Нижнеилимского района поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее дело было возбуждено следователями территориального подразделения МВД по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). Ущерб оценивается в 44 млн рублей. Глава региона Игорь Кобзев, который 4 декабря приезжал в Нижнеилимский район, взял под личный контроль вопрос восстановления здания.

В ночь на 4 декабря в посёлке Хребтовая Нижнеилимского района произошёл пожар в здании школы, в которой завершался капитальный ремонт. Сгорела часть, в которой размещался детский сад.

Эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России провели исследование и пришли к выводу, что причиной возгорания стал поджог.

Как сообщало ИА Регнум, пожар произошёл в школе в Москве. Возгорание возникло из-за короткого замыкания в электрощитке. Администрация образовательного учреждения эвакуировала детей до приезда пожарных самостоятельно. В результате никто не пострадал.