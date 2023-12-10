Тель-Авив, Израиль, 10 декабря, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары по более чем 250 объектам в секторе Газа, сообщили 10 декабря в пресс-службе ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

«За прошедшие сутки сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы ЦАХАЛ продолжали атаковать террористическую инфраструктуру в секторе Газа, нанеся удар по более чем 250 террористическим объектам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью истребитель Израиля нанёс удар по объекту военной связи ХАМАС рядом с мечетью на юге анклава, после чего войска провели рейд на объект.

Также сообщается, что израильская армия нанесла удар по инфраструктуре и шахтам тоннелей в городе Хан-Юнис.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря израильское радио Kan со ссылкой на источник сообщило, что Армия обороны Израиля будет продолжать активные боевые действия против радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа не менее двух месяцев.

8 декабря представители США в Совбезе ООН заблокировали резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников. Соавторами документа выступили 97 стран — членов ООН. Резолюцию поддержали 13 делегаций, против высказались США, представители Великобритании воздержались. В числе голосовавших за принятие документа — Россия и Китай.