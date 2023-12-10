Ялта, Крым, 10 декабря, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Обвал породы произошёл на входе к водопаду Учан-Су в Ялте из-за обильных дождей. Об этом сообщает 10 декабря Объединённая дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» в Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Из-за обвала на входной группе водопада природный объект закрыт для посещения до окончания восстановительных работ. Остальные объекты в Ялтинском горно-лесном заповеднике работают в прежнем режиме, говорится в сообщении.

Двухкаскадный водопад Учан-Су высотой 114 метров находится на южных склонах главной горной гряды Крыма. От него берёт начало река Водопадная в Ялте.

Как сообщало ИА Регнум, пешие маршруты по Крымским горам входят в число наиболее популярных в СНГ. Они идут через водопад Учан-Су, гору Ай-Петри, перевал Шайтан Мердвен и Форосскую церковь, а также через другие популярные объекты.