Буэнос-Айрес, 10 декабря, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Страны Латинской Америки не хотят поддерживать главу киевского режима Владимира Зеленского и выступать против России, заявил аргентинский обозреватель Даниель Керсфельд в материале для газеты Página 12.

President Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

В связи с ослабевающей поддержкой Киева со стороны западных стран, отметил Керсфельд, в настоящее время Зеленский сосредоточился на поиске любых возможных союзников в других регионах мира и остановил свой выбор на странах Латинской Америки. В частности, на Аргентине, где на выборах победил проамериканский политик Хавьер Милей.

Обозреватель считает, что самое явное намерение Зеленского в его положении — сделать Милея стратегическим союзником в конфликте против России, однако этим планам не суждено сбыться.

«Для Аргентины было бы очень рискованно вступать в зарубежный спор лишь ради получения благосклонного одобрения со стороны правительства президента США Джо Байдена», — указал Керсфельд.

Даже несмотря на идеологические разногласия и в условиях напряженности между правительствами разных политических взглядов, добавил он, существует общее согласие в том, что Латинская Америка должна быть регионом мира и что это условие должно сохраняться при любых обстоятельствах.

Кто такой Милей

В ноябре Хавьер Милей одержал победу на выборах в Аргентине, набрав около 56% голосов избирателей. Политик — глава Либертарианской партии, которая входит в правый альянс «Свобода наступает».

Политик не поддерживает вступление Аргентины в БРИКС, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь и за замену национальной валюты на доллар. Кроме того, Милей неоднократно заявлял о намерении отказаться от сотрудничества с Китаем, Россией и Бразилией из-за несогласия с их политикой, в пользу США и Израиля.

Сразу после выборов он выступил с предложением к Зеленскому. По мнению Милея, южноамериканская страна может принять конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта.

Хавьер Милей официально вступил в должность главы государства 10 декабря.

Политическая программа Милея приведёт страну к катастрофе, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он добавил, что в основном за Милея проголосовала молодёжь, не имеющая ни ориентиров, ни убеждений, «с айфонами вместо мозгов».

Западное давление

Запад оказывает давление на государства Латинской Америки из-за их отказа поставлять оружие Киеву, но позиция стран этого континента по данному вопросу принципиальна, заявлял ранее директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. Она состоит в том, что поставки вооружений в зону конфликта приведут только к осложнению ситуации, разрастанию конфликта, уточнял дипломат.

Во время открытия конференции «Россия — Латинская Америка» 29 сентября президент России Владимир Путин сравнил Россию и Латинскую Америку и отметил, что страна стремится к многополярному мироустройству. Как подчеркнул Путин, прибытие латиноамериканской стороны на мероприятие само по себе означает стремление развивать партнёрство, и Россия в свою очередь готова к сотрудничеству.

В ходе пленарной сессии «Разговор на равных» 4 октября президент подчеркнул, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы мир мог избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу.