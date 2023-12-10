Мадрид, 10 декабря, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Евросоюз располагает ограниченными финансовыми ресурсами для поддержки Украины, поэтому сообществу следует расставить приоритеты. Об этом министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил в опубликованном 10 декабря интервью газете El Pais.

JULIEN WARNAND/ЕРА/ТАСС Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес

Министр прокомментировал выделение Киеву нового пакета помощи в размере €50 млрд, отметив, что обсуждения «этой многолетней финансовой структуры» находятся на ранней стадии. По его словам, у Украины есть очень важные потребности, которые до сих пор удовлетворяли европейские партнёры.

«Средства ограничены, необходимо проанализировать приоритеты», — сказал Альбарес.

Он также ответил на вопрос о возможном применении Венгрией права вето к началу переговоров о присоединении Украины к ЕС. Альбарес подчеркнул, что Испания как член ЕС и председательствующая страна поддержит расширение сообщества.

Глава испанского МИД не считает, что украинский конфликт утомил союзников Киева. По его словам, все в ЕС согласны поддерживать Украину до тех пор, пока в этом будет необходимость.

При этом он признал, что обострение палестино-израильского конфликта сместило интерес, однако скорее в информационном пространстве, чем фактически.

Как сообщало ИА Регнум, 14–15 декабря лидеры стран ЕС соберутся на саммит, в ходе которого могут принять решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в состав Евросоюза. Грузии, как ожидается, предоставят статус кандидата. С таким предложением Еврокомиссия выступила в начале ноября.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Венгрия также блокирует выделение Украине пакета помощи ЕС на €50 млрд. По информации издания Politico, Европейский союз безуспешно пытается убедить Орбана изменить свою позицию, потому что венгерский премьер «грозит пустить этот саммит под откос».