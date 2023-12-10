Москва, 10 декабря, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ расследует преступления ВСУ, в результате которых пострадали семь жителей Донецка. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что по информации органов исполнительной власти, семь мирных жителей получили ранения в результате сбросов взрывоопасных предметов с беспилотников в различных районах Донецка.

«Следователи ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных к этим преступлениям лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что семь мирных жителей города были ранены в результате сброса ВСУ взрывных устройств с дронов. 9 декабря в Петровском районе на улице Добровольского возле ТК «Галактика» были ранены пятеро мужчин в возрасте от 20 лет до 51 года и 41-летняя женщина. Ранее в тот же день 81-летняя женщина пострадала в Кировском районе в результате сброса бомбы с вражеского беспилотника.