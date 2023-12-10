Новосибирск, 10 декабря, 2023, 12:44 — ИА Регнум. О помпаже двигателей самолёта S7, совершившего утром 8 декабря аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво, пилоты узнали от диспетчеров. Об этом свидетельствует аудиозапись переговоров лётчиков и диспетчера, опубликованная Telegram-канал «112».

Марина Лысцева/ТАСС

Из записи следует, что через несколько минут после взлёта воздушного судна диспетчер замечает возгорание двигателей и сообщает об этом пилотам самолёта.

«Сибирь 2502, у вас пожар обоих двигателей», — говорит диспетчер.

Через некоторое время лётчики доложили диспетчеру о стабилизации параметров воздушного судна. После этого боинг штатно сел в новосибирском аэропорту Толмачёво.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что самолёт авиакомпании S7, утром 8 декабря вылетевший из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в аэропорту отбытия. Причиной стал помпаж двигателей.

На борту находились 176 пассажиров, они не пострадали. Посадка была осуществлена в штатном режиме. Борт отстранили от эксплуатации, пассажиров разместили в здании аэропорта, а его сотрудники начали готовить резервный самолёт для выполнения рейса.

После экстренной посадки, Следственный комитет РФ начал проводить доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).