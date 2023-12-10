Киев, 10 декабря, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Наиболее безопасным преемником для главы киевского режима Владимира Зеленского может стать глава его администрации Андрей Ермак, поскольку при таком сценарии власть можно будет передать «мягко», отметили в своей публикации 10 декабря обозреватели итальянского издания Antidiplomatico.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Андрей Ермак и Владимир Зеленский

«Это обеспечит нынешнему главе государства более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут стать отличной возможностью для смены караула», — сказано в материале.

Выдвижение своих кандидатур на президентские выборы для большинства политиков Украины может стать опасным, отметили авторы. В то же время они отметили, что, по данным проводившихся в стране опросов, уровень доверия граждан к Ермаку не слишком высок (около 37,8%).

Президентские выборы на Украине должны были пройти в марте 2024 года. Но в связи со введением в стране военного положения это голосование, как и выборы Верховной рады, которые должны были пройти осенью 2023 года, в срок не состоится.

Самым популярным потенциальным кандидатом на пост президента Украины является главком ВСУ Валерий Залужный, отмечали ранее украинские СМИ. Кроме того, по данным опроса группы «Рейтинг», проведённого в конце ноября 2023 года, за виртуальную «партию Залужного» готовы проголосовать более 36% избирателей, за партию Зеленского «Слуга народа» — на 10% меньше.

«Западные партнеры» ещё год назад предлагали Залужному пойти в политику, тогда он отказался, однако дальнейшее развитие событий и конфликт главкома ВСУ с офисом президента Украины привел к тому, что теперь практически все участники процесса всерьёз рассматривают Залужного как потенциального конкурента Зеленскому, отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.