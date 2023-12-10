Киев, 10 декабря, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Киев хотел бы получить от западных союзников 150 боевых самолётов для замены техники советского производства в ВСУ. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

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Отвечая на вопрос, сколько самолётов Киев может потенциально получить от западных партнёров, Игнат отметил, что речь идёт о 150 боевых самолётах, плюс учебные. Это в конечном результате, когда ВСУ уже полностью заменят парк советской техники, добавил он.

Как утверждает Игнат, основным боевым самолётом, который должны предоставить Киеву, станет американский истребитель F-16. По его словам, Киев ведёт консультации со Стокгольмом о передаче шведских истребителей JAS 39 Gripen.

Как передавало ИА Регнум, ранее Reuters проинформировало о том, что Украина запросила у США системы ПРО THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk, военно-транспортные самолёты С-130 Hercules и C-17 Globemaster. В статье говорится, что официальные лица минобороны Украины представили на закрытом заседании конференции в Вашингтоне список вооружений, необходимых для удовлетворения потребностей ведомства.

Законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл 6 декабря процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Проект предполагал выделение дополнительных бюджетных средств в размере 106 млрд долларов, из них 61 млрд — на помощь киевской армии.

Издание Responsible Statecraft 7 декабря написало, что Зеленский должен быть очень обеспокоен складывающейся ситуацией в США. Республиканцы уже на протяжении нескольких месяцев не одобряют новую помощь Киеву.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что американские истребители, если Киев получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как и горят немецкие танки Leopard.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании с руководством Минобороны страны 1 декабря, что боевой потенциал украинской армии заметно снизился из-за эффективного ведения боевых действий российскими военными. Шойгу уточнил, что тотальная мобилизация на Украине и поставки западного вооружения не изменили и не изменят ситуацию, а становятся показателем отчаяния и лишь увеличивают потери украинских сил.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин отметил, что министерство обороны Украины предоставило США совершенно фантастический список «хотелок», тем более что весомую часть техники из перечня невозможно поставить по объективным причинам.

Он привёл в пример системы противоракетной обороны THAAD, которые стоят полтора-два миллиарда. При нынешнем порядке финансирования Украины со стороны США нет никаких надежд, что масштабы будут увеличены, уточнил эксперт.

Он добавил, что есть и другой нюанс, не позволяющий поставить системы THAAD: данные комплексы нужно сначала произвести. Как пояснил Подберёзкин, у Вашингтона нет свободных систем THAAD, США могут их лишь потребовать либо у Южной Кореи, либо у Японии. Сама по себе ПРО THAAD — это система противовоздушной и противоракетной обороны большой дальности, аналог российской ЗРК С-400 и С-500.