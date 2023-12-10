Абу-Даби, 10 декабря, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Российский боксёр Евгений Тищенко выиграл титул чемпиона Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг. Видео боя опубликовано в YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

Кадр из видео

Поединок завершился в шестом раунде. Тищенко нокаутировал соперника ударом в область печени. Для российского спортсмена это 13-я победа на профессиональном ринге при одном поражении.

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Как сообщало ИА Регнум, Тищенконокаутировал представителя Германии Леона Харта на ринге за титул чемпиона мира в новой весовой категории до 101,6 кг и завоевал вакантный пояс WBA. Поединок прошёл на турнире «Ночь чемпионов Международной ассоциации бокса (IBA)» в Дубае 9 декабря и закончился техническим нокаутом в шестом раунде.

Тищенко является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017), победителем Универсиады (2013).