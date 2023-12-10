Амстердам, 10 декабря, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Нидерланды в сентябре после трёхмесячного перерыва вновь начали закупать у России сжиженный природный газ (СПГ), говорится в статистических данных этой страны, которые проанализировало «РИА Новости».

Сергей Гунеев/РИА Новости

Согласно данным агентства, за тот месяц Амстердам приобрёл у Москвы 211,5 млн кубометров углеводородов на 109 млн евро. На этом фоне в месячном выражении нидерландский импорт из России в целом вырос на 5,3% — до 410,5 млн долларов.

Как передавало ИА Регнум, в апреле министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттена заявлял, что власти Нидерландов работают над прекращением импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, Амстердам перестал заключать новые контракты на импорт голубого топлива из России в текущем году.

Накануне канцер Германии Олаф Шольцобвинил Россию в прекращении поставок газа в Европу. По его словам, ФРГ из-за российских властей лишилась половины получаемого топлива, что сказалось на ценах на электроэнергию.

Для того чтобы не усугубить ситуацию, не заморозить население, уточнил он, германское правительство закупает больше газа из Норвегии, а также началось строительство терминалов СПГ.

Россия никогда не перекрывала поставки газа в Европу — они сократились из-за недружественных действий стран ЕС, а также санкционного давления, заявил эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.