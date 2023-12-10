Манила, 10 декабря, 2023, 13:25 — ИА Регнум. В воскресенье утром, 10 декабря, береговая охрана Китая обстреляла из водомётов филиппинские суда береговой охраны в момент выполнения ротации. Об этом сообщил филиппинский телеканал GMA News.

Виталий Аньков/РИА Новости

По данным телеканала, в результате обстрела из водомётов пострадало филиппинское судно M/L Kalayaan. У него зафиксировали серьёзные повреждения двигателя.

Пресс-секретарь береговой охраны Западно-Филиппинского моря Джей Тарриела сообщил, что M/L Kalayaan и два других судна, проводили регулярную миссию по ротации и снабжению в Западно-Филиппинском море, когда китайская береговая охрана вмешалась и применила водяные пушки, добавил телеканал.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря этот же телеканал сообщил о применении береговой охраны КНР против судов Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин, которые следовали к рифу Скарборо в Южно-Китайском море.

Тогда, по его информации, суда доставляли продовольствие и топливо рыбакам, которые ведут рыбный промысел в данном районе. При этом Китай сначала потребовал покинуть его, заявив, что риф Скарборо является территорией КНР, уточнил телеканал.

Отмечалось, что филиппинцы проигнорировали данные предупреждения, заявляя, что находятся в своей исключительной экономической зоне. Тогда береговая охрана Китая направила водомёт непосредственно на филиппинские суда, говорится в материале.

Национальная оперативная группа правительства Филиппин в Западно-Филиппинском море осудила действия Китая.

Позже Управление морской полиции КНР заявило, что филиппинское судно намеренно столкнулось с катером китайской береговой охраны в районе спорных островов Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. В ведомстве отметили, что группа из четырёх филиппинских судов появилась в районе островов Спратли.

В управлении указали, что филиппинское судно Unaizah Mae 1 проигнорировало многочисленные предупреждения китайской стороны и резко развернулось «непрофессиональным и опасным образом», после чего намеренно столкнулось с китайским катером, который совершал регулярный рейс.

В результате китайский катер получил повреждения. Ответственность за это лежит на филиппинской стороне, указано в заявлении.