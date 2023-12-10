Киев, 10 декабря, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Если ВСУ отступят из Авдеевки, то вся их линия обороны на востоке обрушится и киевский режим потеряет контроль над значительными территориями Донбасса. Об этом заявил военный лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире украинского телеканала «Эспрессо».

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что восточная часть Авдеевки и её промзона находится на господствующей высоте. Если Вооружённые силы России займут их, то украинским войскам придётся отходить дальше на 20 км к западу ко второй линии обороны Карловка — Очеретино. То есть идти до следующих высот, так как в низинах ВСУ не удержатся, уточнил Свитан.

По его словам, если ВСУ отступят на 20 км, то обрушится весь их фронт, а это, в свою очередь, грозит ВСУ потерей населённых пунктов Курахово, Карловка, Марьинка, Угледар.

Как передавало ИА Регнум, с приходом на Донбасс осенних холодов российские войска активизировали боевые действия на авдеевском направлении. При интенсивной поддержке артиллерии и авиации развивается наступление на нескольких участках фронта: южнее, севернее, северо-западнее и западнее города Авдеевка. Этот северный пригород Донецка (от центра столицы ДНР до центра Авдеевки по прямой всего около 14 километров), до 2014 года насчитывал 35 000 населения, а после стал форпостом, из которого долгие годы ВСУ наносили удары по столице ДНР.

В Минобороны РФ 9 декабря сообщили, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника. Атаки были отражены в районах Белогоровки, Красное и Шумы в ДНР. Общие потери противника составили: до 200 военных убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также орудие Д-30.

В оборонном ведомстве РФ 8 декабря проинформировали о том, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» ударами авиации и огнём артиллерии нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 23-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новомихайловка, Угледар, Урожайное ДНР и Левадное Запорожской области.