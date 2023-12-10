Москва, 10 декабря, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил сложность будней на фронте, где беспилотники летают «как мухи». Об этом глава государства заявил 8 декабря в Кремле на церемонии награждения, приуроченной к Дню Героев Отечества. Кадры были опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Я знаю, там непросто. Жизнь на фронте, когда (беспилотники) летают, как мухи, над головой. Это всё гораздо сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звёздами Героев РФ в кремлевских дворцовых павильонах. Конечно, всё сложнее», — заявил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, в России 9 декабря отмечается День героев Отечества. Президент РФ Владимир Путин во время церемони вручения медали «Золотая звезда» Героям России в Кремле 8 декабря поздравил россиян с праздником. Он отметил, что это очень важный и значимый для России праздник. Он учреждён в честь выдающихся граждан страны, которые совершили ратные и трудовые подвиги во имя Родины, проявили особую отвагу, самоотверженность и силу духа и были удостоены «Золотых Звёзд» Героев, орденов Славы и Святого Георгия.

В ходе выступления на церемонии Путин заявил, что подвигами участников специальной военной операции. По словам президента, солдаты и офицеры, участвующие в СВО, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества.