Москва, 10 декабря, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал обязательно посетить новые регионы.

EDUARD KORNIYENKO/URA.RU/TASS

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Как сообщало ИА Регнум, по итогам референдумов в сентябре 2022 года бывшие украинские территории — Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области — вошли в состав России. В ДНР за вхождение проголосовали 99,23% участников, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.