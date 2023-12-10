Вашингтон, 10 декабря, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского сомнительны, у власти на Украине находятся закоренелые преступники. Об этом 10 декабря заявил экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press Владимир Зеленский

«Я знаю, что до того, как стать президентом, он выступал как комик, свободно говорящий по-русски. Я понятия не имею, каковы полномочия Зеленского», — сказал Уилкерсон.

Он добавил, что большая часть отправленных Киеву денег осела в карманах чиновников, а правительство Украины состоит из закоренелых преступников.

Полковник также подчеркнул, что именно из-за коррумпированного режима погибло так много мужчин и женщин.

Как сообщало ИА Регнум, бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский просил у американских политиков гарантий безопасности на случай побега. В частности, глава киевского режима просил гарантий во время визитов в Киев директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, в том числе поэтому Евросоюз не может принять её в свой состав.