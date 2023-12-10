Киев, 10 декабря, 2023, 11:06 — ИА Регнум. ВСУ переходят в оборону и будут вынуждены оставить ряд позиций, в том числе на левом берегу Оскола, поскольку наступательный потенциал исчерпан или недостаточен. Об этом 10 декабря заявил украинский военный Арти Грин.

Ashley Chan/Global Look Press

«Мы будем вынуждены оставлять неудобные позиции, которые мы занимаем достаточно долго», — сказал он.

По его словам, украинской армии придётся оставить плацдарм и на левом берегу Чёрного Жеребца и, возможно, на левом берегу Оскола, для того чтобы минимизировать потери.

Он добавил, что Украина и Запад недооценили подготовку российской армии, поскольку на момент начала контрнаступления у ВСУ не было никаких шансов.

Как сообщало ИА Регнум, бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США разработали проигрышную стратегию контрнаступления ВСУ, она изначально была обречена на провал. По его словам, провал ВСУ обусловлен двумя причинами: отсутствием авиации и плохой подготовкой украинской армии. Он добавил, что Запад заранее знал, что у наступательных действий ВСУ нет шансов на успех.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе ИА Регнум выразил мнение, что плацдармы ВСУ на берегу Днепра необходимо уничтожить до того, как река замёрзнет. Он подчеркнул, что после того, как замёрзнет Днепр, украинским военным будет проще перебрасывать личный состав, но не технику, так как лёд там едва ли окажется слишком толстым.