В США из-за торнадо погибли шесть человек
Власти штата Теннесси сообщили о гибели шести человек из-за торнадо
Штат Теннесси, США, 10 декабря, 2023, 11:00 — ИА Регнум. В результате мощного торнадо в американском штате Теннесси погибли как минимум шесть человек. Об этом центр чрезвычайных операций Нашвилла сообщил в соцсети X (бывший Twitter).
По данным центра, от урагана погибли ещё три человека. Эту информацию подтвердила и полиция штата, уточнило ведомство.
Власти штата уже сообщали о смерти трёх человек до этого. Таким образом, общее количество погибших на данный момент достигло шести.
Как передавало ИА Регнум, мощный торнадо обрушился на территорию американского штата Теннесси. Тогда точное количество погибших местные власти не называли. В результате торнадо обрушились несколько зданий, под завалами оказались люди, экстренные службы начали проводить спасательную операцию.
Кроме того, сообщалось, что без электричества остались около 83 тысяч жителей штата Теннесси.
Полиция города Кларксвилла заявила, что местные экстренные службы города реагируют на множество вызовов из-за торнадо.