Штат Теннесси, США, 10 декабря, 2023, 11:00 — ИА Регнум. В результате мощного торнадо в американском штате Теннесси погибли как минимум шесть человек. Об этом центр чрезвычайных операций Нашвилла сообщил в соцсети X (бывший Twitter).

Кадр из видео

По данным центра, от урагана погибли ещё три человека. Эту информацию подтвердила и полиция штата, уточнило ведомство.

Власти штата уже сообщали о смерти трёх человек до этого. Таким образом, общее количество погибших на данный момент достигло шести.

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Как передавало ИА Регнум, мощный торнадо обрушился на территорию американского штата Теннесси. Тогда точное количество погибших местные власти не называли. В результате торнадо обрушились несколько зданий, под завалами оказались люди, экстренные службы начали проводить спасательную операцию.

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Кроме того, сообщалось, что без электричества остались около 83 тысяч жителей штата Теннесси.

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Полиция города Кларксвилла заявила, что местные экстренные службы города реагируют на множество вызовов из-за торнадо.