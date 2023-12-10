Вашингтон, 10 декабря, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Заявление президента Соединённых Штатов Джо Байдена о том, что республиканцы сделали подарок президенту России Владимиру Путину, заблокировав помощь Киеву, стало ударом для Украины, пишет журналист Эмма Эшфорд в статье в The Guardian.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Несколько часов спустя после этого заявления все до единого сенаторы от Республиканской партии проголосовали против законопроекта, который позволил бы расширить поддержку Украины. Это очередная из целого ряда неудач для Киева», — говорится в статье.

Отмечается, что разногласия по дальнейшей помощи Киеву возникли в самый неподходящий момент — контрнаступление ВСУ принесло мало результатов, поддержка западных стран снижается, а война на Ближнем Востоке отвлекает внимание от Украины.

На этом фоне Белому дому пора задуматься о смене стратегии, заключила Эшфорд.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские власти продолжают демонизировать Россию, чтобы и дальше палить деньги своих налогоплательщиков в топке украинского конфликта. Так он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что президенту России Владимиру Путину ни в коем случае нельзя позволить победить, так как после Украины следующей целью якобы станет одна из стран НАТО.

Издание Responsible Statecraft 7 декабря написало, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен быть очень обеспокоен складывающейся ситуацией в США, поскольку республиканцы уже на протяжении нескольких месяцев не одобряют новую помощь Киеву.

8 декабря официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил об отсутствии прогресса в вопросе выделения помощи Украине. Законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл 6 декабря процедурное голосование в Сенате Конгресса США.