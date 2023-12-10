Вашингтон, 10 декабря, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба лиги.

Frank Gunn/Global Look Press Никита Кучеров

Кучеров оформил дубль и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата против «Сиэтл Кракен». Матч завершился со счётом 4:3. Вторую шайбу российский форвард забросил в овертайме и принёс своей команде победу.

Кучеров забросил 19 шайб в нынешнем сезоне НХЛ, он вышел на первое место в лиге по этому показателю. Кроме того, он является лучшим бомбардиром лиги с 47 очками — 19 голов и 28 результативных передач.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря российские хоккеисты набрали восемь очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Коламбусом» и «Сент-Луисом». В составе «Коламбуса» шайбы забросили нападающие Кирилл Марченко и Егор Чинахов, оформивший дубль. Кроме того, Марченко и Чинахов отдали по одной результативной передаче. Ещё два голевых паса — на счету форварда Дмитрия Воронкова. Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич тоже отметился голевой передачей.