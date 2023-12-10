Венеция, Италия, 10 декабря, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Климатические активисты окрасили воды Гранд-канала Венеции в ярко-зелёный цвет. Об этом 10 декабря заявило движение Extinction Rebellion на своей странице в соцсети Х.

Кадр из видео

Отмечается, что экоактивисты выразили протест отсутствию прогресса на 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

«Сегодня в Италии активисты движения Extinction Rebellion осудили очередную неудачу COP28 в борьбе с климатическим кризисом. Пока правительства говорят, мы подсчитываем ущерб и жертвы непрекращающихся наводнений и пожаров», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, для акции была использована безвредная флуоресцентная краска.

Кроме того, участники акции, подвешенные на альпинистских тросах к мосту Риальто в Венеции, развернули транспарант с надписью «COP28: пока правительство говорит, мы висим на волоске».

Подобные акции прошли также в других городах Италии — Риме, Турине, Милане и Болонье.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3851994" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре полицейские задержали в Милане семерых активистов экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение»), которые учинили акт вандализма в отношении известной достопримечательности Арка мира, расположенной в центральной части города. Нарушители измазали монумент оранжевой краской. Представитель полиции уточнил, что пока остается неясным, как много времени и средств потребуется, чтобы очистить сооружение от следов краски.

До этого в Милане экоактивисты движения «Последнее поколение» облили краской инсталляцию современного искусства, созданную художником Маурицио Каттеланом. Она установлена перед зданием городской биржи.