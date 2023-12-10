Филадельфия, США, 10 декабря, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Президент Пенсильванского университета Лиз Мэгилл подала в отставку в связи с участившимися в американских вузах случаями антиизраильских выступлений. Сообщение об этом председателя совета попечителей Скотта Бока опубликовано 9 декабря на сайте учебного заведения.

Paul Weaver/Global Look Press

«Лиз Мэгилл добровольно подала в отставку с поста президента Пенсильванского университета», — проинформировал Бок.

Он отметил, что Мэгилл останется преподавателем юридического факультета, а также будет исполнять свои обязанности до назначения временного президента. От имени университетского сообщества Бок поблагодарил Мэгилл за её службу.

Ранее руководители нескольких крупных американских университетов, в том числе Мэгилл, на фоне участившихся случаев антиизраильских выступлений выступили на слушаниях, специально организованных в Конгрессе США. Законодателей не удовлетворило их выступление из-за отсутствия «ясности в приверженности защите уязвимых студентов в кризисный момент». Конгрессмены 8 декабря направили в вузы письма с требованием немедленно отправить ректоров в отставку, а также подготовить план по защите еврейских и израильских студентов.

Как сообщало ИА Регнум, после обострения палестино-израильского конфликта традиционные спонсоры крупнейших американских вузов стали отказывать им в дальнейшем финансировании, обвинив руководство учреждений в недостаточном осуждении действий палестинского движения ХАМАС.

Обострение на Ближнем Востоке началось 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли из сектора Газа на израильскую территорию, напали на приграничные населённые пункты и захватили заложников. Кроме того, израильская территория подверглась масштабным ракетным ударам. Израиль объявил о полной блокаде палестинского анклава и начал военную операцию против ХАМАС.

Глава генштаба израильской армии Герци Халеви 5 декабря заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перешла к третьей фазе наземной операции в секторе Газа и окружает самый крупный город на юге анклава — Хан-Юнис.