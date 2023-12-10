Брюссель, 10 декабря, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Болгария снова признана самым несчастным государством в составе Европейского союза, свидетельствуют данные европейского статистического агентства (Евростат).

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно исследованию, в 2022 году жители Болгарии единственные среди всех опрошенных европейцев оценили общее удовлетворение жизнью менее чем на шесть баллов по десятибалльной шкале — 5,7.

Как выяснили исследователи, не очень устраивает нынешний уровень жизни и жителей Германии (в среднем 6,5 балла). При этом Австрия возглавила рейтинг, жители этой страны оценили уровень своей жизни в 7,9 балла. На второй строчке оказались несколько государств: Румыния, Польша и Финляндия (7,7 балла).

В 2021 году удовлетворенность жизнью среди стран Евросоюза была самой высокой в Австрии (8,0 балла), Финляндии (7,9), Румынии (7,7) и Нидерландах (7,6), а самой низкой в Болгарии (5,7).

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году самой счастливой страной в мире в пятый раз подряд стала Финляндия. Об этом свидетельствовали данные ежегодного всемирного рейтинга счастливых стран World Happiness Report. В топ-10 счастливых стран мира вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия. США оказались на 16-м месте, Великобритания — на 17-м, Франция — на 20-м.