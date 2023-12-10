Тегеран, 10 декабря, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Исламский консультативный совет Ирана одобрил содержание доклада парламентской Комиссии по национальной безопасности и внешней политике в отношении проекта закона по соглашению о сотрудничестве между Ираном и Россией в области информационной безопасности. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на агентство IRNA.

Иван Шилов ИА Регнум

«На основании единственной статьи данного законопроекта одобряется Соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности между правительством Исламской Республики Иран и правительством Российской Федерации, включающее введение, 9 статей и приложение, и разрешается обмен документами по нему», — говорится в материале.

По информации агентства, на открытом заседании парламента Ирана был рассмотрен доклад Комиссии по национальной безопасности, который касался проекта закона по соглашению о сотрудничестве между Тегераном и Москвой, его общее содержание было одобрено 180 голосами «за», 27 голосов были «против».

Официальный представитель Комиссии Абольфазл Амуи, слова которого приводит агентство, пояснил, что при сотрудничестве двух государств проект закона может предложить решения для противостояния угрозам, формирующимся в киберпространстве против стран.

Как передавало ИА Регнум, вице-премьер России Александр Новак анонсировал подписание в ближайшее время межгосударственного договора между РФ и Ираном. По его словам, в ближайшее время будут подписаны несколько важных документов. В декабре планируется подписать соглашение о зоне свободной торговли Ирана с Евразийским экономическим союзом, также планируется в ближайшее время выйти на межгосударственный договор, уточнил он.

По словам Новака, в ходе прошедшей встречи президент России Владимир Путин и лидер Ирана Ибрагим Раиси подробно обсудили всю цепочку торгово-экономических отношений, а также финансово-банковские расчёты.

Владимир Путин и Ибрагим Раиси 7 декабря провели переговоры в Москве, длившиеся более пяти часов. Стороны затронули двусторонние вопросы и международные темы, в том числе развитие транспортного коридора Север — Юг. Отдельно президенты России и Ирана обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

В преддверии переговоров с иранской делегацией российский лидер акцентировал, что отношения двух стран за последний год улучшились в том числе благодаря поддержке верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Общими усилиями удалось в 2022 году увеличить товарооборот на 20%. Положительную оценку сотрудничества Тегерана и Москвы дал иранский президент Ибрагим Раиси. Он добавил, что его нужно продолжать развивать.