Вашингтон, 10 декабря, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Американец Девин Хейни завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), одержав победу над соотечественником Реджисом Прогрейсом.

Alejandro Salazar/Global Look Press Девин Хейни

Поединок прошёл в Сан-Франциско (США), он продлился 12 раундов и завершился победой Хейни единогласным решением судей.

Для непобеждённого Хейни данная победа стала 31-й в карьере (15 нокаутом). Прогрейс потерпел второе поражение в карьере при 29 победах (24 нокаутом).

Как передавало ИА Регнум, ранее российский боксёр, олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко нокаутировал немца Леона Харта на ринге за титул чемпиона мира в новой весовой категории до 101,6 кг и завоевал вакантный пояс WBA. Поединок прошёл на турнире «Ночь чемпионов Международной ассоциации бокса (IBA)» в Дубае 9 декабря и закончился техническим нокаутом в шестом раунде. На счету 32-летнего Евгения Тищенко 13 побед при одном поражении. У соперника Леона Харта 22 победы, шесть поражений и одна ничья.

Бывший претендент на звание чемпиона мира российский боксёр первого тяжелого веса Алексей Папин уступил дагестанцу Сослану Асбарову и потерпел второе поражение в профессиональной карьере.