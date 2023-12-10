Пхеньян, 10 декабря, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Соединённые Штаты ведут на международной арене политику произвола и двойных стандартов, это подрывает мир на планете и превращает Совет Безопасности ООН в «площадку для конфронтации». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Гён.

Loey Felipe/UN Photo/Global Look Press

Ранее США наложили вето на проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе.

«Сожалею о том, что единодушное стремление международного сообщества к скорейшему обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке опять безжалостно растоптано из-за догматизма и произвола наглого и бесцеремонного постоянного члена [СБ ООН]», — приводит Центральное телеграфное агентство Кореи слова Ким Сон Гёна.

Дипломат назвал действия Израиля «злодеяниями» и «опаснейшей угрозой миру и безопасности в регионе».

По его мнению, поддержка Израиля со стороны Соединённых Штатов показывает, кто является «наихудшим разрушителем основ глобального мира и стабильности».

«Покровительство союзнику, убившему десятки тысяч гражданских лиц, и использование вето — это не только простое проявление двойных стандартов, но и апогей бесчеловечных злодеяний», — высказал мнение дипломат, напомнив, что запуск разведывательного спутника КНДР, который осудили в Вашингтоне, никому не нанёс вреда.

Замминистра указал на то, что прежде чем жаловаться на отсутствие фразы о признании права Израиля на самозащиту в проекте резолюции с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа, США нужно объяснить, почему в «резолюциях о санкциях» Совбеза ООН против КНДР нет ни одной фразы о признании права КНДР на самозащиту.

«Если вердикт о законности действий государств — членов ООН зависит от того, кто является субъектом — самостоятельное, суверенное государство или порабощённое проамериканское, то следует заменить Устав ООН на конституцию США, а Совет Безопасности ООН — Советом национальной безопасности США. Это было бы лучше для американского господства над миром», — говорится в заявлении.

Как указал Ким Сон Гён, ситуация на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что Соединённые Штаты виноваты в том, что Совбез ООН превращён в «конфронтационное поле для развязывания войны и создания нестабильности, конфликта и конфронтации, поле несправедливости, где царят незаконные двойные стандарты».

Дипломат отметил, что авторитет международной организации будет восстановлен благодаря действиям самостоятельных стран, а не США и их «сателлитов».

Он добавил, что КНДР и другие справедливые члены международного сообщества не приемлют двойных стандартов США и нарушения суверенитета, будут активно вносить свой вклад в установление нового мирового порядка.

Как передавало ИА Регнум, представители США заблокировали резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников.

Резолюцию поддержали 13 делегаций, против высказались США, представители Великобритании воздержались. В числе голосовавших за принятие документа — Россия и Китай.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США своим решением наложить вето в СБ ООН на резолюцию о немедленном прекращении огня на Ближнем Востоке вынесли приговор мирному населению в Израиле и Палестине. Цинично сказанные неоднократно пустые слова о демократии, правах человека, женщинах, мире и безопасности, каких-то правилах и порядках говорят лишь о том, что настоящую цену им можно увидеть сейчас, когда два члена СБ ООН предпочли остаться соучастниками безжалостной израильской бойни, отметил зампостпред.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у страны больше не осталось надежд на Совет Безопасности ООН, его реформа стала необходимостью. Эрдоган отметил, что мир больше пяти постоянных членов Совбеза ООН. Необходимо реформировать Совет Безопасности ООН. Мы будем продолжать выступать в защиту матерей Газы, подчеркнул он.

Срочных структурных преобразований в ООН потребовал президент Чили Габриэль Борич после того, как США наложили вето на резолюцию в Совете Безопасности о прекращении огня в секторе Газа. Мир уже не такой, как в 1945 году, отметил он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что пришло время сделать ООН основным проводником в обеспечении глобальной безопасности, способным эффективно решать проблемы современности и новые вызовы. Отчетливее проявляется необходимость реформ в Совете Безопасности за счёт расширения его состава. Важно, чтобы более значимую роль играли голоса малых и средних стран, сказал Токаев.