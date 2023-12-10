Уфа, 10 декабря, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Подозреваемого в убийстве пожилой женщины и нападениях на прохожих задержали в Уфе. Об этом сообщила 9 декабря пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии в Telegram-канале.

Кадр из видео

Правоохранители выполнили большой объём работы, чтобы задержать злоумышленника. Они изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и изучили детали каждого нападения.

Подозреваемый — 34-летний житель микрорайона Сипайлово. Задержали его по месту жительства на улице Гагарина в Уфе.

«В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, устанавливается тяжесть причинённого вреда здоровью другим пострадавшим», — отметили в ведомстве.

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В управлении МВД по Башкирии сообщили, что мужчину подозревают по меньшей мере в четырёх нападениях, в том числе одном смертельном.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 ноября в Уфе на улице Братьев Кадомцевых мужчина без видимых причин напал на 81-летнюю женщину. Он ударил её по голове, травма оказалась смертельной. Кроме того, несколько человек обратились в полицию и заявили, что получили травмы при схожих обстоятельствах. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).