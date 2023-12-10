Багдад, 10 декабря, 2023, 08:48 — ИА Регнум. «Исламское сопротивление в Ираке», в которое входят шиитские вооружённые формирования, продолжит операции против сил США в стране до их полного ухода из Ирака. Об этом говорится в заявлении группы сопротивления.

The U.S. Army

«Наши операции против оккупационных сил США будут продолжаться до тех пор, пока последний оккупационный (американский) солдат не покинет Ирак», — говорится в заявлении.

Отмечается, что 8 декабря иракское сопротивление 11 раз атаковало военные базы США в Ираке и Сирии. Эти операции стали началом нового этапа, говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, утром 8 декабря ракетной атаке подверглось посольство США в центре Багдада. Оно находится в «зелёной зоне» по соседству с иракскими госучреждениями и другими иностранными дипмиссиями. Жители Багдада опубликовали в соцсетях видеокадры со звуками взрывов. По данным агентства France-Presse (AFP), в районе посольства упали три ракеты, выпущенные боевиками. О пострадавших не сообщалось.

Руководство США рассчитывает, что в Ираке найдут и накажут ответственных за ракетный обстрел американского посольства в Багдаде, а также за атаки на другие объекты с американцами.