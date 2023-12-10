Уссурийск, Приморский край, 10 декабря, 2023, 08:11 — ИА Регнум. В Приморском крае заработал автомобильный пункт пропуска «Полтавка», закрытый в августе на российско-китайской границе из-за паводка и ливней. Это 10 декабря подтвердили в пресс-службе Уссурийской таможни и заместитель председателя правительства региона Николай Стецко.

МЧС РФ по Приморскому краю Последствия тайфуна в Приморье

«В рекордный срок, чуть более чем за два месяца, восстановили мост, отремонтировали помещения, обновили технику. Грузовое движение восстановлено. Максимально ускоряем открытие пассажирского», — написал Стецко в своём Telegram-канале.

Пресс-секретарь Уссурийской таможни Светлана Горблянская в беседе с «РИА Новости» напомнила, что работу погранперехода приостановили с 11 августа после разрушительных последствий тайфуна «Ханум».

По словам Горблянской, уссурийские таможенники оформили первые машины, выезжающие в направлении КНР в 10:00 по местному времени (03.00 мск).

Для туристов в Приморье открыты автопереходы «Краскино», «Турий Рог» и «Пограничный», добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, в августе на Приморский край обрушились сильные ливни, вызванные прохождением тайфуна «Ханун» и полярного фронта. В результате сильных паводков подтопило тысячи домов и множество дорог. В Уссурийске разрушилась дамба, шлюз которой должны были привести в рабочее состояние в течение года. В результате пострадали около 44 тысяч человек.

В сентябре на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что пострадавшим от наводнения в августе жителям выплатили 1 млрд рублей. Стихия отрезала от автомобильного сообщения 96 населённых пунктов, не было электричества, воды, сказал губернатор. Восстановительные работы полностью завершены, добавил он.