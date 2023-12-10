Вашингтон, 10 декабря, 2023, 07:54 — ИА Регнум. На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне 9 декабря состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором хозяева льда «Вашингтон Кэпиталз» разгромили «Нью-Йорк Рейнджерс».

Nhl.com Александр Овечкин

Встреча завершилась со счётом 4:0.

В команде победителей шайбы забросили Сонни Милано, Энтони Манта, Том Уилсон и Николя Обе-Кюбель. Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.

Капитан команды 38-летний Александр Овечкин провел два силовых приёма, нанёс четыре броска, но очков не набрал. Таким образом, Овечкин без заброшенных шайб сыграл уже девять матчей подряд.

После 24 игр чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» заработал 29 очков. «Рейнджерс» в 25 играх набрал 37 баллов.

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