Буэнос-Айрес, 10 декабря, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Аргентина не будет занимать сторону Украины в конфликте с Россией, слушать главу киевского режима Владимира Зеленского страны Латинской Америки не желают, заявил обозреватель газеты Pagina 12 Даниель Керсфельд.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Даже после нескольких попыток «проповедь» украинского правительства против Москвы так и не смогла закрепиться в латиноамериканском контексте», — написал автор.

Керсфельд считает, что украинское руководство пытается искать поддержку со стороны стран Глобального Юга, но даже помощь Вашингтона не помогла Киеву расположить латиноамериканских политиков.

Лидеры стран Центральной и Южной Америки едины в отказе от вмешательства в далёкие от них конфликты, отметил эксперт.

Обозреватель издания предложил новому президенту Аргентины Хавьеру Милею не обращать внимания на слова Зеленского, даже если сотрудничество с Киевом благоприятно отразится на отношениях с администрацией Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, избранный в ноябре президент Аргентины Хавьер Милей предложил главе киевского режима провести в южноамериканской стране конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта. Во втором туре выборов в Аргентине Милей одержал победу, набрав около 56% голосов избирателей. Политик — глава Либертарианской партии, которая входит в правый альянс «Свобода наступает».

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что политическая программа избранного президента Аргентины Хавьера Милея приведёт страну к катастрофе. Он добавил, что в основном за Милея проголосовала молодёжь, не имеющая ни ориентиров, ни убеждений, «с айфонами вместо мозгов». Такие люди, по словам Пушкова, голосуют «не пойми за кого». Сенатор привёл высказывание биографа Милея, по сведениям которого, неженатый и бездетный 52-летний политик через ветеринара-медиума общается со своей умершей собакой.

Правительство США больше не заинтересовано в Украине, вскоре от неё ничего не останется, заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.