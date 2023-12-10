Берлин, 10 декабря, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Канцер Германии Олаф Шольц считает, что Россия и её президент несут ответственность за прекращение поставок газа в Европу. Об этом заявил немецкий политик на съезде Социал-демократической партии страны, сообщает Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По словам Шольца, ФРГ из-за российских властей лишилась половины получаемого топлива, что сказалось на ценах на электроэнергию. Странам Европы не доставили 120 млрд куб. м газа.

Для того чтобы не усугубить ситуацию, не заморозить население, германское правительство закупает больше газа из Норвегии, а также началось строительство терминалов СПГ.

Как сообщало ИА Регнум, Россия никогда не перекрывала поставки газа в Европу — они сократились из-за недружественных действий стран ЕС, а также санкционного давления. Об этом 9 декабря заявил эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Шольц сильно лукавит, делая подобное заявление, причём лукавит дважды: отнюдь не власти России были авторами серии инициатив по ограничению поставок энергоносителей в Европу, заключил эксперт.

Президент России Владимир Путин отмечал, что немецкие граждане согласились с решением правительства Германии финансировать Украину по причине отсутствия суверенитета у ФРГ, из-за этого немецкое общество смирилось и с ограничениями в поставках газа.